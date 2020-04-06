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FETÖ'nün sözde "eyalet muhasebecisi" hakim karşısında

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün sözde "eyalet muhasebecisi" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

06.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:32
FETÖ'nün sözde
Adana 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün sözde "eyalet muhasebecisi" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan tutuklu sanık H.Ç. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Savunması alınan sanık H.Ç, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını söyledi.
FETÖ/PDY adına kimseden himmet adı altında para toplamadığını belirten sanık, "Ben örgütün eyalet muhasebeciliğini yapmadım. Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve dinlenmeyen tanıkların çağrılmaları yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››FETÖ'nün sözde 'eyalet muhasebecisi' hakim karşısında - Haberler

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