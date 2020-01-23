Haberler » Güncel » FETÖ'nün sözde 'kadim abisi' Yusuf Bekmezci adliyeye sevk edildi - Haber

FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve İzmir'de saklandığı hücre evinde yakalalan Yusuf Bekmezci, adliyeye sevk edildi.

23.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:00FETÖ'nün sözde
Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve 'de saklandığı hücre evinde yakalalan Yusuf Bekmezci, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 2 hücre evine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Yusuf Bekmezci ile örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında İzmir Adliyesine götürüldü.
Bu arada Bekmezci ile aynı evde yakalanan ve önceki gün adliyeye sevk edilen örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Mehmet Fatih Arslan, tutuklandı.
Mehmet Fatih Arslan'ın, Bekmezci'ye korumalık ve bakıcılık yaptığı belirtilmişti.
Bekmezci'nin polise verdiği ifadede ise yurt dışına ticari amaçlı gittiğini, terör örgütü FETÖ ile bağlantısının bulunmadığını, ne ameliyatı olduğunu bilmediğini (3 ay önce kalça ameliyatı olmuştu), sosyal medyada yer alan görüntülerinin de kendisine ait olmadığını söylediği öğrenildi.
Operasyonun geçmişi
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak'ta Çiğli ilçesindeki bir lüks siteye yaptıkları operasyonda, örgütte sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı.
İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı.
Şüphelilerin ikamet ve araçlarında, örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 lira ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

Mehmet Fatih, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:58  Şanlıurfa'da kamyon lastiğine gizlenmiş 5 kilogram patlayıcı imha edildi
11:58  Beyşehir'de gazinoda çalışan kişiyi vuran zanlı tutuklandı
11:56  'Evde çalınır' diye 20 bin lira ile altınlarını yanına aldı; pazarda hırsızların hedefi oldu
11:51  KO-MEK'ten çocuklara karne hediyesi
11:51  Yaban domuzlarıyla mücadele toplantısı düzenlendi
23.01.2020 12:02:56