16.07.2019 14:09
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FETÖ'nün sözde "Kozan imamı"na hapis cezası

FETÖ

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "Kozan imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 12 yıl hapis cezası verildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "Kozan imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 12 yıl hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nazım Söyler ve avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Söyler, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, "Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock, Falcon ve Eagle programlarını yüklemedim ve kullanmadım. Tanık beyanları gerçek değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Nazım Söyler'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: AA
Adana, Kozan, Güncel

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