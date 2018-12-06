Fetö'nün Sözde Şanlıurfa İmamı Tutuklandı

06 Aralık 2018 Perşembe 18:14



06 Aralık 2018 Perşembe 18:14

Adana'da FETÖ'nün gaybubet evine düzenlenen operasyonda eşiyle birlikte yakalanan FETÖ'nün sözde Şanlıurfa imamı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.FETÖ/PDY terör örgütü yöneticiliği yapmak suçundan Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan ve Adana'da örgüte ait gaybubet evine düzenlenen operasyon sonucu yakalanan FETÖ'nün Şanlıurfa eski il imamı O.N.K. ve terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eşi P.E.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2011 ile 2014 yılları arasında FETÖ/PDY terör örgütünün sözde Şanlıurfa il imamı olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullandığı iddia edilen O.N.K. ve eşi P.E.K. cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA