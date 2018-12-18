Kaynak: AA

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "hususi ortaokul mesulü" ve "şehir dışı talebe mesulü" olarak görev yaptığı iddia edilen Abdulkadir Çiçek, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık avukatı Adlan Ataş katıldı. Tutuklu sanık Abdulkadir Çiçek ise duruşmaya Bingöl M Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Çiçek, savunmasında, aleyhindeki tanık beyanlarına rağmen ByLock kullandığına ilişkin bir tespit olmadığını belirterek, "Hiçbir örgütsel amaç ve görüşüm söz konusu değildir. Beraatimi talep ediyorum." dedi.Avukat Ataş ise tanıkların müvekkili aleyhindeki beyanlarının somut olmadığını öne sürerek, Çiçek'in tahliyesini talep etti.Çiçek, son sözünün sorulması üzerine de "Terörist isem istediğiniz cezayı verebilirsiniz ama ben öyle değilim." dedi.Mahkeme heyeti, Abdulkadir Çiçek'in, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.Heyet ayrıca Çiçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak, hükümle birlikte tahliyesini kararlaştırdı.