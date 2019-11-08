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FETÖ'nün sözde 'tıp imamı' İstanbul'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) firari bir hücre sorumlusunun İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

08.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:25 FETÖ'nün sözde 'tıp imamı' İstanbul'da yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) firari bir hücre sorumlusunun 'da düzenlenen operasyonla yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin kripto üyelerine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, örgütün 'nde bir hücre evine baskın düzenlendi. FETÖ üyelerinin kendi aralarında 'gaybubet evi' diye adlandırdıkları hücre evine yapılan operasyonda, örgütün sözde 'tıp akademisyenleri ve doktorlarından sorumlu' olan Bülent A., başka kişi adına düzenlenmiş sahte kimlikle gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan FETÖ imamı Bülent A., bugün adliyeye sevk edildi. Örgütün hücre sorumlusunun, şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi. Bülent A.adlı FETÖ üyesinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi. - İSTANBUL

Beylikdüzü, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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