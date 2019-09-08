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Fetö'nün sözde türkiye imamı adliyeye sevk edildi

FETÖ sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y, örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirtilen kızı B.Y. ve kendilerine yardımcı olduğu iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi.

08.09.2019 12:51
FETÖ sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y, örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirtilen kızı B.Y. ve kendilerine yardımcı olduğu iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı'nca, 27 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda Kartal'da "gaybubet evi"nde örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan
aranması bulunan eşi G.Y. örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu öne sürülen kızı B.Y. ve kendilerini yardımcı olduğu belirtilen kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardırdan Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Fetö'nün sözde türkiye imamı adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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