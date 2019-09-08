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FETÖ'nün sözde Türkiye imamı ile eşi tutuklandı

FETÖ'nun Türkiye imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Mesut Y. ve eşi Gülseren Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

08.09.2019 18:18

İstanbul Kartal'da düzenlenen operasyonda FETÖ'nün sözde Türkiye İmamı Mesut Y. ile hakkında örgüt üyeliğinden arama kaydı olan karısı Gülseren Y. ve kızı Behice Y. 29 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. FETÖ'nün sözde Türkiye İmamı Mesut Y. ile karısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MALZEME ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapılan çalışmada baskın düzenlenen adreste yapılan aramada; 6 bin 800 TL, 2 bin 680 Dolar, 15 bin 980 Euro ile 2 sahte kimlik ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Mesut Y.

BYLOCK KULLANDIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Mesut Y., eşi ve kızının FETÖ'nün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilmişti. Mesut Y.'nin kızının diğer FETÖ üyeleri ile babası arasında irtibat sağladığı belirtilmişti. Gözaltına alınan 4 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Gülseren Y
FETÖ'nün sözde Türkiye imamı ile eşi tutuklandı

Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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