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FETÖ'nün sözde Türkiye imamının kızı adliyede

FETÖ'nün sözde Türkiye imamının kızı adliyede FETÖ'den gözaltına alınan 16 kişi adliyedeİZMİR - İzmir'de, FETÖ/PDY tarafından "Ergenekon ve 17-25 Aralık operasyonları" gibi birçok kritik kararın alındığı 'Başyüceler Şurası'nın sözde başkanı ve Türkiye imamının kızının da aralarında bulunduğu...

24.10.2019 14:40
FETÖ'nün sözde Türkiye imamının kızı adliyede
FETÖ'den gözaltına alınan 16 kişi adliyede
İZMİR - İzmir'de, FETÖ/PDY tarafından "Ergenekon ve 17-25 Aralık operasyonları" gibi birçok kritik kararın alındığı 'Başyüceler Şurası'nın sözde başkanı ve Türkiye imamının kızının da aralarında bulunduğu 16 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen isimlere yönelik operasyon yapmış ve 16 kişiyi gözaltına almıştı.
Operasyonda, "Ergenekon ve 17- 25 Aralık operasyonları" gibi birçok kritik kararın alındığı 'Başyüceler Şurası'nın sözde başkanı ve Türkiye imamının kızı Zehra Bozkurt da yakalanmıştı.
Zehra Bozkurt'un, FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı belirlendi. Bozkurt'un babası Mustafa Özcan hakkında, 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' gibi suçlardan yakalama kararı bulunuyor. FETÖ'cü Özcan'ın, FETÖ/PDY tarafından Ergenekon operasyonları, 17- 25 Aralık operasyonları gibi birçok kritik kararın alındığı 'Başyüceler Şurası'nın sözde başkanı ve Türkiye imamı olduğu ifade edilirken, şahsın yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.
Türkiye imamının kızı olmak üzere toplam 15 kişi adliyede
Öte yandan, 'Başyüceler Şurası'nın sözde başkanı ve Türkiye imamının kızı Zehra Bozkurt ile birlikte toplamda 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Organize şubede işlemleri tamamlanan 16 kişi, daha sonra adliyeye sevk edildi.
FETÖ'nün sözde Türkiye imamının kızı adliyede

Türkiye, Aralık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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