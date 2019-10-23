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İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Örgütün sözde Türkiye imamının kızı yakalandı

İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalananlardan biri olan Zehra Bozkurt'un, örgütün sözde "Başyüceler Şurası başkanı ve Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın kızı olduğu tespit edildi.

23.10.2019 19:10

İzmir'de, FETÖ'nün en üst düzey isimlerinin yer aldığı ve Ergenekon operasyonları, 17- 25 Aralık operasyonları gibi birçok kritik kararın alındığı 'Başyüceler Şurası'nın sözde başkanı Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt, gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 16 kişiden Zehra Bozkurt hakkında yapılan araştırma sonucu, babasının örgütün üst yöneticilerinden Mustafa Özcan olduğu anlaşıldı.

KAYNAK HOLDİNG YÖNETİCİ VE ORTAKLARINDAN OLDUĞU BELİRLENDİ

Hakkında sözde "Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" olduğu bilgisi bulunan Özcan'ın, ByLock kullanıcısı ve kayyum atanan Kaynak Holding yöneticisi ve ortaklarından olduğu belirtildi.

BİRÇOK SUÇTAN ARANIYOR

Özcan'ın UYAP sorgulamasında ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranma ve 30 Temmuz 2014'te yurt dışına çıkış kaydı bulunduğu, MERNİS adres kaydının da Kazakistan olduğu tespit edildi.

Şüpheli Özcan ve "Başyüceler şurası"nın, FETÖ'nün Ergenekon ve 7 Şubat operasyonları ile 17/25 Aralık olaylarının kritik kararlarını alan, önemli tayin ve terfilerin karara bağlandığı, başkanlığını Mustafa Özcan'ın yaptığı, başlarda 6, sonraki dönemlerde ise örgüt içinde üst düzey görev yapan 12 imamdan oluşan yapıdan birisi olduğu ifade edildi.

16 ZANLI GÖZALTINA ALINMIŞTI

İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 zanlıdan, aralarında iki polis memuru ile meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının da bulunduğu 16'sı gözaltına alınmıştı.

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Örgütün sözde Türkiye imamının kızı yakalandı

Mustafa Özcan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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