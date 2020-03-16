FETÖ'nün Tokat il yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 18 şüpheli salıverildi
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı serbest bırakıldı.
16.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:42
Tokat 'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı serbest bırakıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevde bulunan asker, öğretmen, memur ve esnafın da aralarında olduğu, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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