Trabzon
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan FETÖ'nün "Trabzon il imamı" Muhammet Köleoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.
Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında FETÖ/PDY'nin "Trabzon il imamı" olduğu ve "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan dava açılan tutuklu sanık Köleoğlu ile avukatı katıldı.
Duruşmaya tanık olarak katılan H.G. ise Gaziantep
Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden beyanda bulundu.
Tanık H.G, beyanında, kendisinin 2004 yılı öncesinde Endonezya Pasiat Derneği temsilciliği yaptığını daha sonra Türkiye
'ye döndüğünde "Adana
il abisi" olan Yahya Karadeniz
'le tanıştığını söyledi.
Adana İş Adamları Derneğinde görev aldıktan sonra "Adana il imam yardımcısı" olan Muhammet Köleoğlu ile tanıştırıldığını anlatan tanık H.G., Köleoğlu'nun cemaat içerisinde sevilen bir insan olduğunu ve samimiyetleri bulunduğunu belirtti.
Sanık Köleoğlu ise tanık H.G'yi tanımadığını ve beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "il abi yardımcısı" olmadığını ancak sohbetlere katılıp sohbet verdiğini iddia etti.
Örgüt içerisinde yaygın şekilde kod isim kullanıldığını ancak kendisinin kod isim kullanmadığını belirten Köleoğlu, hususi yapıda olup bitenlerden haberi olmadığını ileri sürdü.
Hususi mahrem yapıdan, soruşturmalar sebebiyle haberdar olduğunu öne süren Köleoğlu, "2015 yılı öncesinde hususi mahrem bir yapı olduğunu biliyordum. Zaten yapı içerisinde herkes bilir, duyar ancak ayrıntısını kimse bilmez. O dönemlerde bu yapı toplum tarafından takdir topladığı için benim aklıma neden bizden gizli tutulan, kim olduklarını dahi bilmediğimiz hususi bir yapı vardır, neden gizli tutulur, niye gizli faaliyet yürütür hususunu sorgulamak gelmedi." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet savcısı, sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma koşullarına esas olmak üzere belirttiği isimler hakkında soruşturma ve yargılamaların araştırılmasına, mevcut delil durumu, sanığın üzerine atılı suçun 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası gerektirmesi, bu ceza karşısında sanığın kaçma ve saklanma ihtimalinin bulunması, 2 yıldır firari oluşu, il imamı olması nedeniyle etkin konumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamını talep etti.
Sanık avukatının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Adana,Trabzon