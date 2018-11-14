Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 14'ünü adreslerinde yakaladı.
Şüpheliler, emniyete getirildi. Diğer 8 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki "kripto mahrem yapılanması"nın ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen, ankesörlü sabit telefonlardan ardışık arama yapılması soruşturması çerçevesinde, dün 21'i muvazzaf 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
TSK
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:06