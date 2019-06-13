13.06.2019 19:16
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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması davası

FETÖ

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"na ilişkin, 3'ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"na ilişkin, 3'ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Bayram Aydın, savunmasında, suçlamaların asılsız olduğunu öne sürerek, ByLock programının ne olduğunu cezaevine girdikten sonra öğrendiğini ve hiç kullanmadığını iddia etti.
Tutuklu sanık Bülent Bakırcı da ByLock programının rastlandığı telefon numarasının çalıştığı şirketin kendisine verdiği telefon olduğunu öne sürdü.
Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 5 Eylül'e erteledi.
Kaynak: AA
Tekirdağ, TSK, Güncel

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