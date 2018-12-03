Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanmasına 9 İlde Operasyon: 12 Gözaltı

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:44



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:44

Manisa merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik bu sabah düzenlenen operasyonda 12 şahıs gözaltına alınırken 4 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 11'i muvazzaf, 2'si TSK'dan ayrılmış, 3'ü ise görevden ihraç edilmiş 16 asker hakkında verilen gözaltı kararının ardından, Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerince Manisa merkezli İzmir, Ankara, Mardin, Rize, Kayseri, Kütahya, Karabük ve Osmaniye'de 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 zanlı yakalanırken 4 şüphelinin ise yakalanma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - MANİSA