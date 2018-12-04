Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanmasına Operasyon

Zonguldak
merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK
'daki kripto yapılanmasına yönelik bu sabah düzenlenen operasyonda 7 şahıs gözaltına alınırken 1 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri
içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 2'si KHK ile ihraç edilmiş askeri öğrenci ve 6'sı muvazzaf toplam 8 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerince Zonguldak merkezli İstanbul
, Kocaeli
, Edirne
, Yozgat
ve Siirt
'te daha önceden tespit edilen adreslere zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 7 zanlı yakalanırken 1 şüphelinin ise yakalanma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ZONGULDAK
TSK
04 Aralık 2018 Salı 10:38