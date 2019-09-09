Haberler» Güncel» Haber

FETÖ'nün TSK'deki "kripto yapılanması"na operasyon

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve etkin pişmanlık yasasından yararlanan öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09.09.2019 16:08 FETÖ'nün TSK'deki
Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve etkin pişmanlık yasasından yararlanan öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Açığa alınan öğretmen şüpheli S.D'nin etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.
Şüpheli, dün FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ, TSK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:39   Evlenmek için "09.09.2019" tarihini seçtiler
16:39   Riskli ortaokul yanındaki ilkokulun taşınmasına tepki
16:39   Adıyaman'da bulunan ördek figürlü mozaik
16:39   Adıyaman 3. çevreyolunda çalışmalar sona eriyor
16:39   Cizre'de "Cinsel istismar ve ihmal" semineri düzenlendi
16:38   BM Libya Temsilcisiden Trablus saldırısına ilişkin açıklama
16:38   Bartın'da cinsel istismar iddiası