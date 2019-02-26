Fetö'nün TSK'deki Kripto Yapılanmasına Operasyon

İzmir
merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 30 zanlıdan 18'i yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında 15 muvazzaf asker, 2 mahrem imam, bir örgüt abisi ve 3 polis memuru ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin, İzmir merkezli olmak üzere İstanbul
, Ankara
, Balıkesir
, Afyonkarahisar
, Tunceli
, Osmaniye
, Diyarbakır
, Sivas
, Niğde
, Elazığ
, Şırnak
, Isparta
, Mardin
, Erzincan
, Hatay
ve Hakkari
'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
İzmir, TSK, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA