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Son dakika: TSK'da FETÖ operasyonu! 88 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Son dakika: FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 40'ı muvazzaf 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında albaylar da bulunuyor.

20.12.2019 07:34 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:03

Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaları kapsamında FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen kişilere gözaltı operasyonu düzenlendi.

ARALARINDA ALBAYLAR DA VAR

İzmir merkezlioperasyonda 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen, emekli olan, istifa eden, sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 1 teğmenin de olduğu belirtildi Soruşturma kapsamında toplamda 40'ı muvazzaf, 88 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başta İzmir olmak üzere 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 52 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında İzmir Selçuk, Şanlıurfa Birecik ve Erzurum Karayazı ilçe jandarma komutanlarının da bulunduğu öğrenildi.

Son dakika: TSK'da FETÖ operasyonu! 88 şüpheli için gözaltı kararı verildi

İzmir, TSK, Güncel

Kaynak: AA


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