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FETÖ'nün TSK mahrem yapılanması operasyonunda 21 tutuklama

Konya merkezli 18 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 21'i tutuklandı.

11.10.2019 09:43FETÖ'nün TSK mahrem yapılanması operasyonunda 21 tutuklama
Konya merkezli 18 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 1 Ekim'de Konya merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu belirlenen "mahrem imamların" ifadeleri doğrultusunda muvazzaf ve daha önce ihraç edilmiş 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 50 şüpheliden 45 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden, 21'i tutuklanırken, 18 kişi ilgili mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla, 6 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. - KONYA

Konya, TSK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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