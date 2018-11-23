Fetö'nün 'Tsk Yapılanması' Operasyonunda 11 Kişi Adliyede

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki (TSK
) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 16 kişiden 11'i, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Kocaeli
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 18 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli başta olmak üzere İstanbul
, İzmir
, Muğla
ve Yalova
'da salı günü eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda; 1 emekli albay, 1'i muvazzaf 2 binbaşı ve 8'i muvazzaf 13 astsubay olmak üzere 16 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi, bu sabah adliyeye sevk edildi. - Kocaeli