FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI OPERASYONUNDA 23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber Ali ABLAY İstanbul, DHAFetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yürüttüğü faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan 54 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

28.06.2020 13:46 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:15
Haber Ali ABLAY İstanbul, DHA
Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yürüttüğü faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan 54 şüpheliden 23'ü tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, FETÖPDY sözde TSK yapılanmasında örgütsel tabir ile öğrenci olarak faaliyet gösteren askerlerin kendilerinden sorumlu sivil mahrem imamlarca kullanılan büfe, market vb. kamuya açık yerlerde kurulu ücret karşılığı kullanılan hatlarla örgütsel iletişim şekline uygun irtibatı olduğu değerlendirilen 65 şüphelinin yakalanmasına yönelik 24 Haziran 2020 tarihinde İstanbul merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.
23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yapılan çalışma sonucunda 27'si İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde toplam 54 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakılırken, 7 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 23 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi. FETÖ’NÜN TSK YAPILANMASI OPERASYONUNDA 23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, TSK, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Ekonomi
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım ’Bana bir şey olmaz’ dedim, oldu Sağlık
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Esed’in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Dünya
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Ekonomi
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı Güncel
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı
YKS’ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi Güncel
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım Magazin
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği’nce iptal edildi Ekonomi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Haberler››Güncel››FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI OPERASYONUNDA 23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:46: Seyir halindeki motosiklet, alev alev yandı - Haber 14:45: İstanbul'da tekstil atölyesindeki patlama - Haber 14:44: KOCAELİ Gebze'de koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak karantinaya alındı - Haber 14:43: Mersin'de polisler YKS'ye girecek öğrenciler için seferber oldu - Haber 14:43: "Karantina - Yeni Medeniyet" sergisini sadece sağlık çalışanları görebilecek - Haber 14:19: Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı - Haberler 12:14: Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi - Haber 11:54: Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu - Haber 11:45: Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı - Haber 11:20: Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak - Ekonomi