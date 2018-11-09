Fetö'nün TSK Yapılanması Soruşturması

09 Kasım 2018 Cuma 17:05



09 Kasım 2018 Cuma 17:05

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan muvazzaf asker sayısı 84'e yükseldi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, İstanbul merkezli 32 ilde gerçekleştirilen operasyon sürüyor.Operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 103 muvazzaf askerden 84'ü yakalandı.Bu arada, hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin başka bir FETÖ soruşturmasından tutuklu olduğu, 3 şüphelinin başka bir FETÖ soruşturmasında firari olarak arandığı, 2 şüphelinin ise başka bir suçtan gözaltında olduğu belirtildi.Diğer 12 şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, ankesör veya sabit kontörlü hatlar üzerinden örgüt içi haberleşme sağladıkları belirlenen, aralarında 2 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 14 yüzbaşı, 21 üsteğmen, 7 teğmen, 47 astsubay ve 4 uzman çavuşun bulunduğu 103 şüpheli hakkında bu sabah gözaltı kararı verilmişti.