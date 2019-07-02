02.07.2019 10:12
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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 40 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
15 ilde başlatılan operasyon operasyonlarda, 1 albay, 1 yarbay, 3 yüzbaşı, 6 üsteğmen, 1 teğmen, 22 astsubay, 3 uzman ve 3 askeri öğrenci olmak üzere bazıları muvazzaf ve bazıları da ihraç olmak toplamda 40 asker hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü öğrenildi.

- İstanbul
Kaynak: DHA
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