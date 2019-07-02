02.07.2019 10:12
Haberler » 3. Sayfa » Haber

FETÖ'nün TSK yapılanmasına 15 ilde operasyon

FETÖ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, kamuya açık büfe, market ve benzeri yerlerde kurulu sabit/kontörlü hatlar üzerinden örgüt içi iletişim kurduğu tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 1 albay, 1 yarbay, 3 yüzbaşı, 6 üst teğmen, 1 teğmen, 22 astsubay, 3 uzman ve 3 askeri öğrenci olmak üzere 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli olmak üzere 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri polis ekiplerince devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
başsavcılığı , cumhuriyet , istanbul , fetö , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:15 Ege'de mülteci akını devam ediyor
11:11 Bayrampaşa'da bir bankada soygun teşebbüsü
11:06 Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
11:06 (Özel) Hırsızın zevkten dört köşe olduğu an kamerada
11:00 Osmaniye'deki sır cinayet çözülemedi
10:56 Bayrampaşa'da bir bankaya soygun teşebbüsü yaşandı
10:55 Elazığ'da huzur uygulamasında 9,5 kilo esrar ele geçirildi