FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin 111 asker tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 111 asker şüpheli tutuklandı. Savcılığın askerlere ilişkin hazırladığı sevk yazısında örgütün TSK yapılanmasına ilişkin çeşitli bilgilere yer verildi. Sevk yazısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarından gelen yazılara göre bu kuvvetlerde görev yapan uzman çavuş, astsubay, subay ve generallerin her bir rütbesinden en fazla yüzde 10'unun ihraç edildiği ve görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

İKİ YILDA ON BEŞ OPERASYON

Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, ankesörlü hatların kullanımına ilişkin 2017 - 2019 tarihleri arasında 15 ayrı operasyon düzenlendiği belirtilirken, hatlarla irtibat sağlayan 4 bin 447 şüpheliden 2 bin 775'inin hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 307'si hakkında firari olmaları dolayısıyla yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 2 bin 422'si yakalanırken, yakalanan şüphelilerden 617'si etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgüt hakkında bilgi verdikleri gerekçesiyle kolluk birimlerinden serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan 291'i Sulh Ceza Hakimliği'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bin 501'i tutuklandı.

SÖZDE İMAMA BAĞLILAR

MİT tarafından 2018 yılında yakalanan "Engin K" kodadlı Ersin Karabölük isimli örgüt üyesinin, Deniz Kuvvetleri yapılanmasında asker şüphelilerin, örgüt yapısına entegre edilmesinden sorumlu, örgütsel olarak 'Ümitçilik' diye tabir edilen yapılanmasında Marmara bölge sorumlu olarak faaliyet gösteren ve doğrudan Deniz Kuvvetleri yapılanmasının Marmara bölgesindeki en üst seviyesindeki Halit kod isimli sözde imama bağlı olduğu kaydedildi.

Hafıza kartında örgüte ilişkin bilgiler

Sevk yazısında, peçeteye sarılı halde gizlenmiş 5 adet MicroSD hafıza kartının şüphelide bulunduğu ve kartın şifreleme programlarıyla çözümlendiği belirtildi. Çözümlenen kartta, örgüt mensuplarının yazışmaları, örgüt mensubu askerlerin tayini, görev yerleri ve yapılanmada askerlerden sorumlu 'Öğretmen' tabir edilen sivil şahsın sorumluluğuna hangi askerin verileceği, yakalamayla emriyle aranan asker ve sivillerin saklandığı 'Gaybubet' diye tabir edilen evlerin adresleri gibi bilgilerin yer aldığı tespit edildi.

ASKERİN İHRAÇLARINI ÖRGÜT ÜYELERİNDEN GİZLEME ÇABASI

Yazıda, örgüt mensuplarının yazışmalarında sabit hatlarla iletişim ölçütü üzerinden örgüt mensubu askerlerin deşifre edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmalara ilişkin konuştukları kaydedilirken, konuyla ilgili toplantı düzenledikleri ve diğer örgüt mensubu askerlerin motivasyonlarının bozulmasından çekindikleri belirtildi. Sabit hatlarla iletişimden tespit edilen askerlerin ihraç edilmesinin örgüt içerisinde yayılmaması için çaba gösterdikleri belirtildi.

DEŞİFREYİ ÖNLEMEYE ÇALIŞTILAR

Sevk yazısında yer verilen bir emniyet raporunda, mahrem yapılanmanın telefon kullanımı ile ilgili çok sıkı kuralları olduğuna ilişkin bilgiler yer aldı. Yöneticilerin, öğrenci numaralarını telefonlarına kaydetmenin yasak olduğu ve öğrencileri ararken, dışarıdan bir telefonla araması gibi kurallar olduğu belirtildi. Deşifre olmayı engellemeye ilişkin 'Dışarıdan telefon bulup arama' ve 'Randevulaşma sistemi' gibi özel bir iletişim şeklinin olmasının yanı sıra irtibat kurma yollarından birinin de ankesör hatları olduğu kaydedildi. Ankesör hatlarıyla iletişimin 'Abi' tabir edilen örgütün sivil sorumlusu ile 'Öğrenci' olarak tabir edilen askeri personelin görüşmesinin HTS ile ispatının önlenmesine yönelik yapıldığı belirtildi.

Örgütten kopmanın hızlanacağı belirtildi

Yazıda, örgütün TSK içerisinde yapılanan kadrolarının tespit edilmesi, silahlı yapının önemli bir kısmının yakalanması, yeni bir darbe ihtimalinin ortadan kaldırılması, askerleri arasından yatay ve dikey bağlantıların koparılması şüphelilerin etkin pişmanlık göstererek örgüt faaliyetlerini deşifre etmesi nedeniyle örgütten kopmaların hızlanacağı, etkin pişmanlık itirafı yapan şüpheli sayısının yükseleceği belirtildi.

Kaynak: İHA