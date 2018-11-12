Fetö'nün TSK Yapılanmasına İlişkin Soruşturmada 63 Asker Tutuklandı

FETÖ'nün TSK
yapılanmasına ilişkin soruşturmada 63 asker tutuklandı
İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY terör örgütünün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 63 asker tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın'ca FETÖ/PDY terör örgütünün sözde TSK yapılanmasına ilişkin 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 87 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'ndeki sorgu işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.Savcılıkta verdikleri ifadede etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 10 şüpheli serbest bırakılırken, 77 şüpheli ise tutuklanması istemi ile nöbetçi hakimliği sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 63'ü tutuklandı.Nöbetçi hakimlik 3 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verirken, 12 şüphelinin ise mahkemede etkin pişmanlıktan yararlandıkları ve bu nedenle serbest bırakıldıkları öğrenildi. Soruşturma kapsamında 16 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
İstanbul
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:12