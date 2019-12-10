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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonla 10 kişi gözaltına alındı.

10.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:59FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonla 10 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; Kocaeli, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Antalya ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, görevden geçici uzaklaştırılmış olan 1 binbaşı, 1 muvazzaf üsteğmen, 2'si muvazzaf 4 astsubay ve 4 eski askeri okul öğrencisi 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.



Kocaeli, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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