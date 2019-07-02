02.07.2019 09:58
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ

KOCAELİ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

KOCAELİ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 15 kişinin gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 6'sı görevde, 2'si açığa alınan, 7 eski askeri öğrencinin gözaltına alınması için karar verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah 7 astsubay, 1 üsteğmen ve 7 eski askeri öğrenciyi gözaltına almak için Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kütahya, Ankara, Yalova ve Manisa'da operasyon düzenledi. 15 kişinin gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
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