02.07.2019 11:34
Haberler » Güncel » Haber

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ

İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 Yüzbaşı ve bir astsubay çavuş Muğla'da yakalandı.

İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ( TSK ) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 Yüzbaşı ve bir astsubay çavuş Muğla 'da yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma doğrultusunda yakalama kararı çıkarılan 42 şüpheliden 3'ünün Muğla'da bulunduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda muvazzaf Yüzbaşılar İ.Y. ile F.Ş. ve muvazzaf astsubay çavuş F.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin soruşturmanın sürdüğü İzmir'e gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Muğla , İzmir , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:58 Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenmesi için atılacak adımların sonuna kadar...
12:58 Müdür Çelik'ten anız uyarısı
12:58 Çivril İlçe Emniyet Müdürü, kalp krizi geçirdi
12:58 Serik'te taksiciler eylem yaptı
12:58 İHH kurban fiyatını 850 lira olarak belirledi
12:57 Tabancasını temizlerken tetiğe dokunan polis, yaşamını yitirdi
12:57 Karapınar'da hayvan barınağı sahipsiz hayvanlar için yuva oldu