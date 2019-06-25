FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK
yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 10 ilde 15 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Kırklareli
, Konya
, Balıkesir
, Hatay
, Sakarya
ve Elazığ
'da düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.
- Kocaeli