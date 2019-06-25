25.06.2019 08:43
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

FETÖ

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 10 ilde 15 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul , Ankara , İzmir , Kırklareli , Konya , Balıkesir , Hatay , Sakarya ve Elazığ 'da düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
Kocaeli , Güncel

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