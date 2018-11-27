Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon: 7 Gözaltı

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Kocaeli
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde Kocaeli başta olmak üzere İzmir
, Balıkesir
, Bilecik
, Isparta
ve Mersin
'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1'i muvazzaf 2 teğmen, 1 ihraç astsubay ve 2 askeri eski öğrenci olmak üzere 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. - Kocaeli