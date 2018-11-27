27 Kasım 2018, 12:10
»»

Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon: 7 Gözaltı

Fetö

Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçuna yönelik 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından başta Kocaeli olmak üzere, İzmir, Balıkesir, Bilecik, Isparta ve Mersin'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1'i muvazzaf 2 teğmen, 1 ihraç astsubay ve 2 askeri eski öğrenciden oluşan toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firar olan 1 kişi yakalama çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi. - KOCAELİ
27 Kasım 2018 Salı 12:10



YORUMLAR