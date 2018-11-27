Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon: 7 Gözaltı

Kocaeli
merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri
'nde yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçuna yönelik 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Polis
ekipleri tarafından başta Kocaeli olmak üzere, İzmir
, Balıkesir
, Bilecik
, Isparta
ve Mersin
'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1'i muvazzaf 2 teğmen, 1 ihraç astsubay ve 2 askeri eski öğrenciden oluşan toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firar olan 1 kişi yakalama çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi. - KOCAELİ