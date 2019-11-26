Haberler » 3. Sayfa » FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon - Haber

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

26.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:20FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verilen ve örgütün iletişim aracı olan sabit hatları kullandığı tespit edilen 52'si TSK personeli, 2'si sivil şüpheli olmak üzere toplamda 54 şüphelinin yakalanmasına yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Tespiti yapılan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin 2'sinin emekli albay, 1'inin muvazzaf yarbay, 2'sinin ihraç edilen binbaşı, 9'unun üsteğmen, 4'ünün ihraç edilen teğmen, 30 astsubaydan 25'inin muvazzaf asker, 3'ünün ihraç edilen asker, 2'sinin emekli asker, 4'ünün askeri öğrenci ve 2'sinin sivil imam olduğu öğrenildi.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlar kapsamında 28 şüphelinin yakalandığı öğrenilirken, 26 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

TSK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:34 İzmir'de korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti
12:33 Mangalda kekik sanıp bonzai kullanmıştı, beraat etti
12:30 Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı
12:27 Kayıp olarak aranıyordu cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
12:20 İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 göçmen kurtarıldı
12:18 Okul önü uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
17:43 Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:35:51