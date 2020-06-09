FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON 86 GÖZALTI

Soruşturmada 158 şüpheli hakkında gözaltı kararıHaber Özden ATİK İSTANBUL, (DHA)Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızan mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında halen kamuda doktor ve öğretmen olarak görev yapan 7'si sivil yönetici olmak...

09.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:27
Soruşturmada 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Haber Özden ATİK İSTANBUL, (DHA)
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızan mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında halen kamuda doktor ve öğretmen olarak görev yapan 7'si sivil yönetici olmak üzere toplam 158 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Polisin yaptığı iki ayrı operasyonda 86 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalarına devam ediliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, iki ayrı operasyon kararı verildi. Örgütün sivil yöneticileriyle ankesörlü hatlardan görüştüklerine dair tespitler yapılan ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifade de bulunan 8'i aktif görevde 37 şüpheli (1 binbaşı, 3 üsteğmen, 6 teğmen, 17 astsubay, 10 askeri öğrenci) ile aralarında halen kamuda öğretmen ve doktor olarak aktif görev yapan 7 sivil yönetici olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
86 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ayrıca FETÖPDY Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sivil yöneticiler ile büfeankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı tespit edilen 21'i muvazzaf toplam 114 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 158 şüphelinin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerine devam ediliyor. Polisin yaptığı operasyonlarda bu aşamaya kadar 86 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalarına devam ediliyor. FETÖ’NÜN TSK YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON 86 GÖZALTI

Kaynak: DHA

Etiketler: TSK, Güncel, Haber

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