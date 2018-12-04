Fetö'nün TSK Yapılanmasına Yönelik Soruşturma

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden biri emniyetteki sorgulamasının ardından salıverilirken, 13 zanlı sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan ikisi savcılık ifadesi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden ikisi "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan zanlılardan 4'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı belirtildi.
Operasyon
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla emniyet mensupları, 23 Kasım'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan 19 zanlıdan 14'ünü yakalamıştı. Yakalananlar arasında, muvazzaf askerlerin de bulunduğu belirtilmişti.
İzmir,TSK
04 Aralık 2018 Salı 15:28