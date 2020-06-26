FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

26.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:39
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul başta olmak üzere 23 ilde ikamet ettikleri-çalıştıkları belirlenen 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Söz konusu illerin Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri (TEM) ekiplerince 24 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı.
Şu ana kadar yakalanan şüpheli sayısının 25'i İstanbul'da olmak üzere 54'e çıktığı ve pandemi süreci nedeniyle diğer şehirlerde gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin, yakalandıkları yerde yapıldığı öğrenildi.
İstanbul'da gözaltında tutulan ve aralarında bir albayın da bulunduğu 25 şüpheli, İstanbul TEM ekiplerince öğlen saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheliler, adliyenin B otopark kapısından içeri alındı.
Soruşturmadan detaylar
FETÖ'nünTSK yapılanmasında "öğrenci" olarak faaliyet gösteren asker şahısların, kendilerinden sorumlu sivil mahrem imamlarca büfe, market gibi kamuya açık yerlerde ücretli hatlarla iletişim halinde olduğu belirlenmişti.
Farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bazı örgüt mensuplarının beyanlarını da dikkate alan savcılık, 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.
Şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da 30 adres başta olmak üzere 23 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştı.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, Deniz, Hava, Kara, Sahil Güvenlik ve Jandarma komutanlıklarında görevli biri albay olmak üzere yüzbaşı, teğmen, astsubay, sözleşmeli er ve askeri öğrencilerden oluştuğu, 5 kişinin de sivil olduğu öğrenilmişti.
Polis ekiplerince Türkiye genelinde toplamda 54 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma

Kaynak: AA

Etiketler: Çağlayan, İstanbul, TSK, Güncel, Haber

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