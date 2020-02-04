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FETÖ'nün "TÜBİTAK/Siber yapılanması"na yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "TÜBİTAK/Siber mahrem yapılanması"nda faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında mahrem imamların da bulunduğu 21 şüpheliden 14'ü yakalandı.

04.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:34FETÖ'nün
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "TÜBİTAK/Siber mahrem yapılanması"nda faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında mahrem imamların da bulunduğu 21 şüpheliden 14'ü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "TÜBİTAK/Siber mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin ifadeleriyle tespit edilen 5 mahrem imam, 8'i aktif TÜBİTAK çalışanı, biri aktif HAVELSAN çalışanı, 7'si ihraç TÜBİTAK çalışanının da aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla şüphelilerden 14'ü belirlenen adreslerde gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güncel

Kaynak: AA

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