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Fetö'nün 'tübitak ve tsk yapılanması'na operasyon

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada 14, 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması' kapsamında ise 12 kişi için gözaltı kararı verildi.

01.10.2019 13:19Fetö'nün 'tübitak ve tsk yapılanması'na operasyon
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada 14, 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması' kapsamında ise 12 kişi için gözaltı kararı verildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturmada 1 binbaşı, 1 yarbay, 1 üsteğmen, 2 teğmen, 4 astsubay, 1 uzman çavuş ve 2 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; 7'si görevde, 2'si meslekten ihraç edilen, 1 emekli ve 2 eski askeri öğrenciyi gözaltına almak için bugün Kocaeli, Çanakkale, Muğla, Adana, Zonguldak, Gaziantep ve Konya'da operasyon düzenledi.
FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada ise büfe telefonu, ankesörlü telefon, sabit hatlar üzerinden arandıkları tespit edilen 14 kişi için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin gözaltına alınması için bu sabah Kocaeli, Gaziantep, Konya ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri, soruşturmalar kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan kişileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.



Kocaeli, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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