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FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verile 14 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi.

01.10.2019 13:24FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verile 14 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, büfe, ankesörlü telefon ve sabit hatlar üzerinden arandıkları belirlenen 14 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalaması için sabah saatlerinde Kocaeli merkezli Gaziantep, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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