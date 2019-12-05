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FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması soruşturmasında 9 kişi adliyede

KOCAELİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

05.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:30FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması soruşturmasında 9 kişi adliyede

KOCAELİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'TÜBİTAK Yerleşkesi' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü ile bağlantısı olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütünün TÜBİTAK yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 9 TÜBİTAK eski çalışanı Kocaeli, Diyarbakır, Yalova ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi bugün adliyeye sevk edildi.



Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: DHA

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