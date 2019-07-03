03.07.2019 09:18
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FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

FETÖ

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde görevli 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde görevli 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince Kocaeli, Kütahya, Ankara, İstanbul, Konya ve Aksaray'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda terör örgütünün TÜBİTAK yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen A.K, K.K., M.Ç., İ.Ş., M.Ç., S.Ö. ve M.S.P. ikametlerinde gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar, sorguları yapılmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli, 3. Sayfa

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