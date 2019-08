Fetö'nün "türkiye imamı" istanbul'da yakalandı

FETÖ/PDY'nin " Türkiye İmamı" olduğu belirtilen M.Y. İstanbul 'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürütülen operasyonda, 2014 yılı sonrasında sözde Marmara bölgesinde üst düzey yöneticilik yaptığı tespit edilen ve halihazırda FETÖ/PDY'nin "Türkiye İmamı" olduğu değerlendirilen M.Y. ile yine FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eşi G.Y. ile birlikte farklı bir isimle kiralamış oldukları evde 27 Ağustos'ta gözaltına alındı. Yapılan çalışmaların devamında örgüt üyeleri arasında irtibat sağladığı değerlendirilen M.Y.'nin kızı B.Y. aynı soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. B.Y.'nin yakalandığı evde yapılan aramada 6 bin 800 lira, 2 bin 680 dolar 15 bin 980 avro para ile 2 adet sahte kimlik ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.