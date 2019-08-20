Haberler» Güncel» Haber

FETÖ'nün üniversite yapılanması soruşturmasında 21 gözaltı kararı

ANKARA'da, FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

20.08.2019 15:09 FETÖ'nün üniversite yapılanması soruşturmasında 21 gözaltı kararı
ANKARA'da, FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara ile birlikte Erzurum, Kahramanmaraş, Karabük, Uşak, Ağrı, İstanbul, Antalya, Kütahya, Kocaeli ve Hatay'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Diğer 11 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:46   Brezilya'da yolcuları rehin alan saldırganı keskin nişancılar etkisiz hale getirdi
15:46   İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
15:45   İmamoğlu Bahçeköy'de kolonları patlayan binanın sakinlerini ziyaret etti
15:44   İZİKAD yeni ormanlar için seferber olacak
15:44   Bolu'da obezite, kanser düşmanı mor patates ilk kez topraktan çıkarıldı
15:44   UZMANLARDAN OKUL ALIŞVERİŞİ UYARISI
15:44   Sağlık ekiplerinin çabası boğulan kişiyi kurtarmaya yetmedi