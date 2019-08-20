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FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

20.08.2019 12:34 FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüte yönelik soruşturma kapsamında, haklarında ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan şüphelilerden 10'unun Ankara, Erzurum, Kahramanmaraş, Karabük, Uşak, Ağrı, İstanbul, Antalya, Kütahya, Kocaeli ve Hatay'da gözaltına alındığı, 11'inin yakalanması için ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Başsavcı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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