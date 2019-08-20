Haberler» Güncel» Haber

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir kişi, Karabük'te gözaltına alındı.

20.08.2019 14:26 FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir kişi, Karabük'te gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, örgüte yönelik soruşturma kapsamında, haklarında ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan şüphelilerden E.Ş'nin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Ankara merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde şüpheli E.Ş. isimli şahıs ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmış Ankara TEM şube ekibine teslim edilmiştir." denildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Karabük, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:56   200 yıllık değirmen, turizm öğrencilerinin uygulama restoranı olacak
15:56   Çocukları organik bal yesin diye başladı, şimdi marka olmak istiyor
15:56   Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek - Üç büyükşehir belediyesine görevlendirmelere destek -...
15:55   ÜÇGE 2020'ye teknoloji odaklı raf sistemleri ile damga vuracak
15:55   Arefe günü sahibininden kaçan kurbanlık teke bulunarak sahibine teslim edildi
15:55   İSTANBUL-UZMANLARDAN OKUL ALIŞVERİŞİ UYARISI
15:55   İSTANBUL-MAGANDA KURŞUNUYLA HAYATINI KAYBEDEN SELİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -1