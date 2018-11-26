Fetö'nün Üniversite Yapılanmasına Yönelik Soruşturma

Tokat
'ta, FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul
, Adana
, Osmaniye
, Yozgat
ve Amasya
'da ikamet eden ve gözaltına alınarak kente getirilen 6 zanlıdan 5'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Tokat
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:41