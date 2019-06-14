14.06.2019 11:39
Haberler»Güncel » Haber

FETÖ'nün "yargı imamı"nın yargılandığı dava

FETÖ

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "yargı imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "yargı imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yahya B. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Yahya B, tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Kaynak: AA
Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:22 23 Haziran İstanbul seçimleri: Google'a göre hangi aday daha 'popüler'?
13:22 Halk eğitim merkezinde yılsonu sergisi düzenledi
13:22 İspanya'nın kamu borcunda rekor
13:21 Yılın iş insanları ödülleri sahiplerini buldu
13:21 Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
13:21 KDK geçen yıl 17 bin 507 şikayeti karara bağladı
13:21 Seyir halindeki otobüs alev aldı, vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti
13:20 Milletvekili Dülger'in okulların tatile girmesiyle ilgili mesajı
13:20 Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
13:20 "Bahar ve yaz operasyonlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi" başlıklı haberimizin spotunda,...
13:20 "2028 vizyon hedefimiz 11 milyar dolar"
13:19 Masterlar dostluk maçında karşılaştı
13:19 Tramvayı durdurup, rayların üzerindeki güvercini kurtardı
13:19 Manisa'da 251 bin 509 öğrenci karne aldı