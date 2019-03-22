Fetö'nün Yargı Yapılanması Soruşturması

Kaynak: AA

Yargı organlarına Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin yerleştirilmesi amacıyla İstanbul ve Ankara'da oluşturulan "hücresel hakim ve savcı çalışma evleri"nde kaldıkları tespit edilen 108'i avukat 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 37 farklı şehirde 137 adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 60 kişi gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanma içerisinde olan yargı organlarına, örgüt üyelerinin yerleştirebilmesi amacıyla Ankara ve İstanbul'da, "ders çalıştırma evleri" adı altında, "hücresel hakim ve savcı çalışma evleri" oluşturulduğu belirtilirken, bu evlere şüphelilerin yerleştirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.Söz konusu evlere yerleştirilen 126 şüpheli hakkında bu evlerde kalındığına dair itirafçı beyanları olduğu veya ünite imamlarının isimlerinin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock içeriklerinde mevcut olduğu bilgisi verilen açıklamada, şüphelilerin sınav tarihlerinde kullandıkları GSM hatları üzerinden alınan HTS (baz) kayıtlarının da incelendiği vurgulandı."Evlere sadece dışarıdan aramalara açık sabit telefon hattı kuruldu"HTS kayıtlarına göre şüphelilerin İstanbul ve Ankara'da bulunan örgüt evlerinde "mahrem örgüt abileri" ve aynı dosya şüphelileriyle birlikte ortak baz bilgisi verdikleri belirtilen açıklamada, "GSM hatları üzerinden eve çağrılma ve mülakata hazırlık dönemlerinde ankesörlü telefonlardan aranıp aranmadıkları yönünde yapılan çalışmalarda, hedef şahısların ankesörlü telefonlar üzerinden sorumlu örgüt mensupları tarafından arandıkları, bu yönde dosya şüphelileri ile ardışık aramalarının olduğu, örgüt tarafından bahse konu evlere sabit telefon hat kurdurulduğu, bu hatların sadece dışarıdan gelen aramalara açık olduğu anlaşılmıştır." denildi.Şüphelilerin ailelerinin sabit hatlar üzerinden şüphelileri arayıp aramadıkları yönünde de çalışma yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, şüpheli şahısların birçoğunun bu sabit hatlardan aileleri tarafından arandığının tespit edildiği dile getirildi."Mülakatı kazanamayanlar avukatlığa devredildi"Açıklamada, itirafçı beyanlarına göre, sınavı kazanan hakim savcı aday adaylarının "mülakat evleri" adı verilen evlere yönlendirildikleri ve devamında, mesleğe örgüt tarafından sızdırılmaya çalışıldıkları belirtilerek, sınavı veya mülakatı kazanamayan hakim savcı aday adaylarının ise bu defa örgütün avukatlık yapılanmasına devredildikleri hususlarının tespit edildiği aktarıldı.Şüphelilerden 108'inin aktif olarak avukat olarak görev yaptığı, 8'inin daha önce ihraç olan hakim-savcı adayı, birinin ihraç edilen icra müdürü ve birinin de aktif görevde bulunan hakim-savcı adayı olduğu belirtilen açıklamada, 114 şüpheli hakkında mahkemeden arama-el koyma kararı verilmesi, 12 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış kayıtlarının bulunması veya adres tespitlerinin yapılamaması sebebiyle doğrudan yakalama kararı verilmesinin talep edildiği, kararlar doğrultusunda da haklarında gözaltı talimatı verildiği kaydedildi.Açıklamada, 37 farklı ilde 114 şüpheli yönünden toplamda 137 adreste, saat 05.00'te eş zamanlı operasyon düzenlendiği, şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerine İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam edildiği bilgisi verildi.Operasyon kapsamında şu ana kadar 60 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.