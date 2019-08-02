FETÖ'nün "YARSAV" planı

Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğine (YARSAV) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla örgüt mensubu hakim ve savcıların üye olmalarının sağlandığı, özellikle 2015'ten sonra Türkiye ile ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde olumsuz algı oluşturulması için derneğin kullanıldığı tespit edildi.

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin FETÖ'den yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki davalarda örgütün yüksek yargı içindeki yapılanması gün yüzüne çıkartıldı.

Yargılamalar sayesinde örgütün çeşitli yöntemleri, taktikleri de deşifre edildi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara tarafından bazı davalarda sunulan mütalaalarla da örgütün YARSAV ile ilgili üye çalışmaları ve amaçları ortaya konuldu.

Mütalaalara göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün tepe yöneticilerinden alınan talimatlar doğrultusunda YARSAV'ın ele geçirilmesi için FETÖ üyesi hakim ve savcılar derneğe üye oldu.

Derneğe 2007, 2008, 2009 ve 2010'da yoğun üye kaydı yapıldı. YARSAV'a 2007'de 146, 2008'de 157, 2009'da 70, 2010'da 525, 2011'de 45, 2012'de 64, 2013'te 3, 2014'te 17, 2015'te 10, 2016'da 17 olmak üzere toplam bin 54 hakim ve savcının üye kaydı yapıldı.

HSYK kararıyla YARSAV'a 2007'de üye olanlardan 124, 2008'de üye olanlardan 115, 2009'da üye olanlardan 37, 2010'da üye olanlardan 416, 2011'de üye olanlardan 40, 2012'de üye olanlardan 58, 2013'te üye olanlardan 2, 2014'te üyelik yapanlardan 9 ve 2016'da 2 olmak üzere toplam 803 dernek üyesi hakim ve savcının FETÖ gerekçesiyle meslekten ihracına hükmedildi.

Böylece derneğe en yoğun kaydın görüldüğü 2010'daki üyeliklerin, son 10 yıldakilerin yarısına karşılık geldiği ve 10 yılda YARSAV'a üye olanların büyük çoğunluğunun FETÖ üyeliği nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı tespit edildi.

Örgütün özellikle 2015'ten sonra Türkiye ile ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde olumsuz algı oluşturulması için YARSAV'ı kullandığı belirlendi.

Yargının sivil imamlarından "Emin" kod adlı Resul Yüksektepe ile eski yargı mensubu Mehmet Tank arasında 16 Ocak 2016'da yapılan ByLock görüşmesinde de bu konu gündeme geldi. Görüşmede YARSAV'ın belirlenen konularda kullanılabileceği konuşuldu.

Kaynak: AA